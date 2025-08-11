В центре Люберец ловят огромного быка, сбежавшего от хозяина

Крупного быка заметили в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«В центре Люберец появился огромный бесхозный бык», - отметил собеседник агентства.

По данным источника, бык показался у дома 12 на улице Побратимов, он зашел на газон, начал есть траву и затем побежал дальше.

Сотрудники соответствующих служб принимают меры по поимке животного. Позднее специалисты нашли хозяина быка. Как выяснилось, животное убежало, его пытаются поймать, однако пока сделать это не удается.

Ранее в Париже лошадь сбежала с военного парада по случаю Дня взятия Бастилии, пишет RT. Животное скрылось во время прохода конных войск по Елисейским полям.

