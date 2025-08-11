В центре Люберец ловят огромного быка, сбежавшего от хозяина
Крупного быка заметили в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«В центре Люберец появился огромный бесхозный бык», - отметил собеседник агентства.
По данным источника, бык показался у дома 12 на улице Побратимов, он зашел на газон, начал есть траву и затем побежал дальше.
Сотрудники соответствующих служб принимают меры по поимке животного. Позднее специалисты нашли хозяина быка. Как выяснилось, животное убежало, его пытаются поймать, однако пока сделать это не удается.
Ранее в Париже лошадь сбежала с военного парада по случаю Дня взятия Бастилии, пишет RT. Животное скрылось во время прохода конных войск по Елисейским полям.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЛНР украинский дрон влетел в окно супермаркета, пострадала кассир
- Армия России освободила Луначарское в ДНР
- Коридор раздора: Перемирие Азербайджана и Армении назвали фейковым
- Депутат Свинцов призвал заблокировать шоу «Кстати» и блогера Лебедева
- В центре Люберец ловят огромного быка, сбежавшего от хозяина
- Кубанские фермеры рассказали, как аномальная засуха ударила по урожаю
- Минпросвещения установило продолжительность нового учебного года
- Азербайджан выделит $2 млн на гуманитарную помощь Украине
- ФСБ: Киев привлек пять пенсионерок для убийств российских военных
- Перенос фестиваля Signal в Москву остается под вопросом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru