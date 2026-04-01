Первый пациент получил российскую онковакцину от меланомы
Первый пациент получил персонализированную онковакцину. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава России.
«В НМИЦ радиологии... впервые в клинической практике применили персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК"», - отметили в ведомстве.
Препарат получил пациент с меланомой кожи - 60-летний житель Курской области, который находится в процессе иммунотерапии, пишет RT.
Ранее научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность российской вакцины для лечения меланомы составляет более 90%. В январе первые пациенты готовились к получению препарата, некоторым была проведена диагностика, на основе которой нарабатывается вакцина в необходимом количестве.
