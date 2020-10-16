В центре Гамалеи назвали бесполезными дорогие лекарства от COVID-19
Эффективность выпускаемых препаратов против COVID-19 практически не доказана, поэтому рассчитывать на них при лечении заболевания нет смысла. Такую оценку данным лекарства дал Анатолий Альтштейн - вирусолог, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
Как пояснил URA.RU специалист, заявленные лекарства от коронавируса «токсичны и неэффективны». По его словам, нет никакой гарантии, что они вообще каким-либо положительным образом скажутся на состоянии заболевшего. При этом отрицательные побочные эффекты почти гарантированы.
По словам Анатолия Альтштейн, эффективных противовирусных препаратов в принципе до сих не придумано. Помочь в лечении коронавирус может интерферон, однако в российских аптеках «хорошие» средства, содержащие эти вещества практический не найти, констатировал вирусолог.
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