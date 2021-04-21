В «Центре 112» рассказали, как правильно вызвать скорую помощь

Эксперты рассказали россиянам о том, как правильно вызвать скорую помощь. Для того, чтобы бригада приехала по вызову как можно быстрее, а медики оказали пациенту квалифицированную помощь, нужно предоставить максимально полную и точную информацию: что именно случилось, с кем и где. Об этом рассказал замначальника ГКУ Московской области «Центр 112» Павел Крылов.

Также специалист рекомендует во время вызова стараться сохранять спокойствие и не нервничать, поскольку сумбур в разговоре с оператором на пользу не пойдёт.

«Пока идёт опрос служба скорой помощи уже будет подключена, и в режиме реального времени увидит карточку, которую направляет оператор «Службы 112». Это уменьшает время реагирования. Обязательно нужно описать всё, что известно о пациенте, чтобы медики понимали, что брать с собой. Если скорую нужно вызвать не домой, а, например, на улицу, оператор, спросит, что вы видите возле себя? Какие-то адреса, дома, дороги, остановки и так далее», – цитирует Крылова «Радио 1».

Он также добавил, что с 2015 года в «Центр 112» поступило свыше 11 миллионов вызовов скорой помощи. За текущий год – уже более 1 миллиона.