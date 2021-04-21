В «Центре 112» рассказали, как правильно вызвать скорую помощь
Эксперты рассказали россиянам о том, как правильно вызвать скорую помощь. Для того, чтобы бригада приехала по вызову как можно быстрее, а медики оказали пациенту квалифицированную помощь, нужно предоставить максимально полную и точную информацию: что именно случилось, с кем и где. Об этом рассказал замначальника ГКУ Московской области «Центр 112» Павел Крылов.
Также специалист рекомендует во время вызова стараться сохранять спокойствие и не нервничать, поскольку сумбур в разговоре с оператором на пользу не пойдёт.
«Пока идёт опрос служба скорой помощи уже будет подключена, и в режиме реального времени увидит карточку, которую направляет оператор «Службы 112». Это уменьшает время реагирования. Обязательно нужно описать всё, что известно о пациенте, чтобы медики понимали, что брать с собой. Если скорую нужно вызвать не домой, а, например, на улицу, оператор, спросит, что вы видите возле себя? Какие-то адреса, дома, дороги, остановки и так далее», – цитирует Крылова «Радио 1».
Он также добавил, что с 2015 года в «Центр 112» поступило свыше 11 миллионов вызовов скорой помощи. За текущий год – уже более 1 миллиона.
А ранее в апреле сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв передал ключи от 42-ух скорых и реанимобилей в областную станцию скорой медицинской помощи. Они отправятся в Балашиху, Домодедово, Истру, Королёв, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Подольск, Раменский и Химки.
Отмечается, что в этом году для станции скорой помощи Московской области закуплено 167 автомобилей. Все они укомплектованы так, чтобы спасать людей даже в самых сложных случаях: дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, аппаратами ИВЛ, мониторами для анестезиологии и интенсивной терапии.
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