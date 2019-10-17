Скорая помощь Москвы заняла второе место в мире по эффективности

Служба скорой помощи российской столицы заняла второе место среди мировых мегаполисов по эффективности работы, пропустив вперёд только Берлин. Об этом сообщил директор практики компании PricewaterhouseCoopers по общественному сектору в сфере здравоохранения Мониш Арора. Он представил результаты международного исследования «Анализ эффективности организации оказания скорой медицинской помощи в мегаполисах мира».

Московская скорая помощь стала первой по скорости ответа оператора. По индексу оснащённости она оказалась на третьем месте, отмечает АГН «Москва», а также заняла второе место после Лондона по количеству бригад на 100 тысяч населения. В рамках исследования эксперты PwC сравнили службы скорой помощи 15 крупных городов Земли. Оценивались скорость работы, оснащенность, а также степень удовлетворенности пациентов.

Индекс удовлетворенности работой скорой помощи в Москве составил 95%. Больше только в столице Франции - 96%. Третьим по этому показателю стал Нью-Йорк - 94%.

