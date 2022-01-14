В ЦБ заявили о крупных кадровых перестановках
Два заместителя главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной покинут свои посты до конца марта 2022 года. Информация о кадровых перестановках появилась на сайте пресс-службы ЦБ.
Первый зампред Сергей Швецов уйдет с должности 21 марта. Набиуллина отметила, что «Швецов не только успешно запускал новые проекты и направления работы, но и системно выстраивал их работу».
Зампред Дмитрий Скобелкин также покинет свой пост с 25 января.
Место первого зампреда с 17 января займет Владимир Чистюхин. Также с 17 января директор Юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов займет должность статс-секретаря.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов в интервью РБК заявил, что Россия уже преодолела пик инфляции.
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