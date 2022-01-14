Силуанов: Федеральный бюджет России в 2022 году будет исполнен с профицитом
Министр финансов РФ Антон Силуанов 14 января на Гайдаровском форуме заявил, что федеральный бюджет России в 2022 году будет исполнен с профицитом.
По его словам, Россия не планирует пересматривать план по заимствованиям более трех миллионов рублей в 2022 году. Силуанов отметил, что такой необходимости на данный момент нет.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно закону, доходы в этом году составят 25,021 трлн рублей, а расходы - 23,694 трлн рублей.
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