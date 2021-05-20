В ЦБ рассказали о новом дизайне сторублевой купюры
Новые сторублевые банкноты станут контрастнее, заявил «Российской газете» зампред Центробанка Михаил Алексеев.
Он отметил, что на купюрах появятся крупные цифры и надписи, а сама банкнота поменяет оттенок. Кроме того, на сторублевых купюрах появятся рельефные метки, чтобы незрячие граждане смогли легче определять номинал, сообщил ТК «360».
Алексеев добавил, что не следует сравнивать дизайн новых российских банкнот с внешним видом евро. Зампред подчеркнул, что укрупнение цифр и более яркое цветовое оформление является общемировой тенденцией, которая помогает людям и технике легче распознавать купюры. Модернизированные сторублевые банкноты поступят в обращение уже в 2022 году, пишут «Известия».
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