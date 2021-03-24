Песков прокомментировал замену Хабаровска на пятитысячной купюре

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение убрать Хабаровск с пятитысячной купюры не связано с проходившими в регионе протестами, сообщает РИА Новости.

По его словам, дизайном банкнот занимается Центробанк, а грядущие изменения вовсе не являются неким наказанием.

«Какие-то такие размышления о каких-то эфемерных наказаниях - это абсолютно неверный подход. Почему те или иные города будут на денежных купюрах нужно спрашивать в Центробанке, не у нас», - отметил представитель Кремля.

Ранее заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев рассказал, что до 2025 года будет улучшена защита и обновлён дизайн бумажных банкнот, сообщает RT. В частности, вместо Хабаровска на пятитысячной купуре будет изображен Екатеринбург.