В ЦБ предупредили россиян о мошенничестве с новыми пятитысячными купюрами

По его словам, информация о таких звонках стала поступать после того, как в России были представлены новые банкноты номиналом 5 000 рублей.

Он указал, что злоумышленники представляются сотрудниками Центробанка или соцслужбы. Приготовленные жертвой деньги они забирают под расписку и обещают после проверки привезти «новые банкноты», однако пропадают и гражданин в итоге теряет деньги, либо получает подделки.

«В реальности никакого обязательного обмена нет и не будет! Более того, обновлённые банкноты... поступят в оборот нескоро... они будут использоваться для расчётов наравне с привычными для нас банкнотами образца 1997 года», — заключил Потехин.

Ранее Центробанк РФ приостановил выпуск обновлённой банкноты в 1000 рублей, это связано с решением доработать её дизайн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

