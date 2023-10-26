В ЦБ предупредили россиян о мошенничестве с новыми пятитысячными купюрами
Заместитель начальника отдела защиты информации Главного управления Центробанка РФ по Центральному федеральному округу Алексей Потехин заявил, что жителям Москвы и Подмосковья стали звонить мошенники, убеждающие в необходимости срочно обменять старые пятитысячные купюры на новые, сообщает Газета.Ru.
По его словам, информация о таких звонках стала поступать после того, как в России были представлены новые банкноты номиналом 5 000 рублей.
Он указал, что злоумышленники представляются сотрудниками Центробанка или соцслужбы. Приготовленные жертвой деньги они забирают под расписку и обещают после проверки привезти «новые банкноты», однако пропадают и гражданин в итоге теряет деньги, либо получает подделки.
«В реальности никакого обязательного обмена нет и не будет! Более того, обновлённые банкноты... поступят в оборот нескоро... они будут использоваться для расчётов наравне с привычными для нас банкнотами образца 1997 года», — заключил Потехин.
Ранее Центробанк РФ приостановил выпуск обновлённой банкноты в 1000 рублей, это связано с решением доработать её дизайн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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