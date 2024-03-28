В ЦБ поддержали идею обязательного страхования посетителей публичных мест

Минкультуры РФ также прорабатывает вопрос охраны массовых мероприятий после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявила глава министерства Ольга Любимова.

Она отметила, что соответствующие нормативы и правила существуют, на предстоящей встрече Минкультуры с коллегами из силовых структур планируется обсудить и актуализировать эту повестку. По словам Любимовой, речь идет не только о массовых мероприятиях, но также об охране творческих вузов и общежитий, передает «Радиоточка НСН».

