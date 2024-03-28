В ЦБ поддержали идею обязательного страхования посетителей публичных мест
Банк России поддерживает идею введения механизма обязательного страхования посетителей публичных мест после теракта в «Крокус Сити Холле», заявил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния, передает ТАСС.
Он отметил, что такая ответственность должна затронуть большие площадки, вмещающие сотни или тысячи посетителей. Этот вопрос на законодательном уровне был поднят еще в 2018 году после пожара в ТЦ «Зимняя вишня».
Минкультуры РФ также прорабатывает вопрос охраны массовых мероприятий после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявила глава министерства Ольга Любимова.
Она отметила, что соответствующие нормативы и правила существуют, на предстоящей встрече Минкультуры с коллегами из силовых структур планируется обсудить и актуализировать эту повестку. По словам Любимовой, речь идет не только о массовых мероприятиях, но также об охране творческих вузов и общежитий, передает «Радиоточка НСН».
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