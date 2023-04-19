В ЦАО Москвы строят и проектируют 17 домов по реновации
На территории Центрального административного округа на сегодняшний день строят и проектируют 17 новостроек по программе реновации, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в ходе пресс-тура.
По его словам, в стадии строительства находится один жилой дом, проектируются еще 16 новостроек. Отмечается, что отделку квартир в новостройках выполнят в соответствии со стандартами программы реновации, которые утвердило правительство Москвы. Первые этажи домов будут нежилыми. Там расположатся вестибюли, холлы для лифтов, комнаты дежурного, кладовки для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Помимо этого, на первых этажах могут открыться кафе, салоны красоты, различные магазины, фитнес-клубы, а также секции и кружки для детей, отметил глава столичного департамента строительства.
Загрутдинов рассказал, что в ЦАО ввели в эксплуатацию пять домов на 2370 квартир с момента старта программы реновации в столице. Отмечается, что две новостройки расположены в Басманном районе, еще одна была сдана в Красносельском районе, в Пресненском и Таганском районах также расположены два жилых дома по реновации. В районе Красносельский в текущем году планируется ввести еще один дом по реновации, подчеркнул руководитель столичного строительного департамента.
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