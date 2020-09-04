В три московские поликлиники поступили партии вакцины против COVID-19
Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических испытаний уже поступили в три медицинских учреждения российкой столицы. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что речь идёт о городских поликлиниках №2, 220 и 62.
Ракова напомнила, что все входящие в программу пострегистрационных исследований медучреждения мегаполиса полностью готовы к началу работ, которые стартуют на будущей неделе. Об этом ранее президента РФ Владимира Путина проинформировал мэр Сергей Собянин.
По словам Раковой, уже сейчас москвичи могут подать заявку на участие в исследовании и первыми получить вакцину. В первые дни зарегистрировались более 4 тысяч человек. Прививку себе уже сделал и сам Собянин.
Для хранения вакцины требуются особые условия, поэтому для поликлиник были приобретены за счёт бюджета города специализированные морозильные камеры. У всех этих медучреждений есть аккредитация министерства здравоохранения на проведение клинических исследований.
Первая в мире вакцина от коронавируса под названием «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа. Субстанция произведена Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
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