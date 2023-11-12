В Томске завели дело о доведении до суицида после гибели двух подростков

Инцидент произошел 10 ноября. Учащиеся местного техникума - 16-летний юноша и 15-летняя девушка - покончили с собой.

Заведено уголовное дело о доведенции до суицида. Максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 47-летний актер Андрей Бабенко покончил с собой. По данным СМИ, артист страдал от одиночества и нехватки денег, отмечает «Радиоточка НСН».

