В Томске завели дело о доведении до суицида после гибели двух подростков

В Томской области завели уголовное дело после суицида двух подростков, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Отец покончивших с собой сестер-близнецов из Омска рассказал об их проблемах

Инцидент произошел 10 ноября. Учащиеся местного техникума - 16-летний юноша и 15-летняя девушка - покончили с собой.

Заведено уголовное дело о доведенции до суицида. Максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 47-летний актер Андрей Бабенко покончил с собой. По данным СМИ, артист страдал от одиночества и нехватки денег, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Уголовное ДелоДетский СуицидТомск

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