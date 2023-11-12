В Томске завели дело о доведении до суицида после гибели двух подростков
12 ноября 202315:58
В Томской области завели уголовное дело после суицида двух подростков, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел 10 ноября. Учащиеся местного техникума - 16-летний юноша и 15-летняя девушка - покончили с собой.
Заведено уголовное дело о доведенции до суицида. Максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что 47-летний актер Андрей Бабенко покончил с собой. По данным СМИ, артист страдал от одиночества и нехватки денег, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru