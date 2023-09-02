Отец покончивших с собой сестер-близнецов из Омска рассказал об их проблемах
Сестры-близнецы Нелли и Лилия покончили с собой в Омске, женщинам было по 31 году. Об этом пишет Regnum.
По данным агентства, сестры ушли из жизни почти одновременно у себя в квартирах, тела обнаружили в шкафах. Как отметил отец погибших Вячеслав Лизюра, причиной суицида могло стать психическое состояние Нелли и Лилии. По предварительной информации, у одной из близняшек было биполярное расстройство, у другой — депрессивный эпизод средней степени.
По словам отца сестер, с самого детства они были очень близки, чувствовали эмоции друг друга. Мужчина предположил, что к гибели женщин могли привести проблемы в их отношениях с мужьями.
Как отметил дядя сестер-близнецов Валерий Лизюра, два месяца назад родственницы приезжали к нему в гости в Калининград.
«Все было отлично, никаких подозрений. <...> Я вот тоже считаю, что одна почувствовала себя плохо и они решились сразу на это. Девочки — единственные дети в семье. Они прям были очень хорошие, идеальные», — поделился мужчина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru