Отец покончивших с собой сестер-близнецов из Омска рассказал об их проблемах

По данным агентства, сестры ушли из жизни почти одновременно у себя в квартирах, тела обнаружили в шкафах. Как отметил отец погибших Вячеслав Лизюра, причиной суицида могло стать психическое состояние Нелли и Лилии. По предварительной информации, у одной из близняшек было биполярное расстройство, у другой — депрессивный эпизод средней степени.

По словам отца сестер, с самого детства они были очень близки, чувствовали эмоции друг друга. Мужчина предположил, что к гибели женщин могли привести проблемы в их отношениях с мужьями.

Как отметил дядя сестер-близнецов Валерий Лизюра, два месяца назад родственницы приезжали к нему в гости в Калининград.

«Все было отлично, никаких подозрений. <...> Я вот тоже считаю, что одна почувствовала себя плохо и они решились сразу на это. Девочки — единственные дети в семье. Они прям были очень хорошие, идеальные», — поделился мужчина.

