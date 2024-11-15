В Томске укусившему полицейского военнослужащему дали пять лет колонии
Томский гарнизонный военный суд признал военнослужащего Сергея Чебыкина, который укусил сотрудника военной полиции, виновным в активном сопротивлении представителю власти. Об этом сообщает пресс-служба Второго Восточного окружного военного суда.
В сообщении говорится, что находившийся в палате военного госпиталя военнослужащий, отказавшийся подчиняться законным требованиям сотрудника военной полиции, сначала ударил его по кисти лезвием туристического ножа, а затем укусил его за предплечье.
Суд приговорил Чебыкина к лишению свободы в колонии строгого режима сроком на пять лет. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии контрактника из Северной Осетии Манучехра Бекназарова, который, не желая участвовать в боевых действиях, нанёс себе увечья топором, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Потери ВСУ в Курской области превысили 32 680 военнослужащих
- «Смешарики» выпустили тройной альбом с мелодиями, попавшими в мемы
- Экономист Разуваев: доллар останется в районе 100 рублей до Нового года
- Адвокат Добровинский опроверг сообщения об объявлении Киркорова в розыск
- Решетников: высокая ключевая ставка приведет к прекращению роста экономики РФ
- Шахназаров допустил, что YouTube заработал после его разговора с Путиным
- Радио Jazz с размахом отметит годовщину проекта «Джаз на воде»
- В Томске укусившему полицейского военнослужащему дали пять лет колонии
- Познер станет комментатором финала Итогового турнира по теннису
- Суд оштрафовал москвича за поджог стихийного мемориала в «Крокусе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru