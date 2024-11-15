В Томске укусившему полицейского военнослужащему дали пять лет колонии

В сообщении говорится, что находившийся в палате военного госпиталя военнослужащий, отказавшийся подчиняться законным требованиям сотрудника военной полиции, сначала ударил его по кисти лезвием туристического ножа, а затем укусил его за предплечье.

Суд приговорил Чебыкина к лишению свободы в колонии строгого режима сроком на пять лет. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии контрактника из Северной Осетии Манучехра Бекназарова, который, не желая участвовать в боевых действиях, нанёс себе увечья топором, сообщает RT.

