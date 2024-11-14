Самовольно покинувшие часть в Коченево военные ее разгромили

Самовольно покинувшие свою воинскую часть в рабочем поселке Коченево в Новосибирской области солдаты перед побегом устроили там беспорядки, сообщает Telegram-канал Baza.

Свои действия военные засняли на видео. На записи видно, как военнослужащие в форме разгуливают по помещениям и разбивают окна. Один из них говорит: «Смотрите, здесь идет бунт».

Семерых сбежавших удалось задержать, троих еще разыскивают. По данным правоохранительных органов, военнослужащие не вооружены.

