Самовольно покинувшие часть в Коченево военные ее разгромили
14 ноября 202400:32
Самовольно покинувшие свою воинскую часть в рабочем поселке Коченево в Новосибирской области солдаты перед побегом устроили там беспорядки, сообщает Telegram-канал Baza.
Свои действия военные засняли на видео. На записи видно, как военнослужащие в форме разгуливают по помещениям и разбивают окна. Один из них говорит: «Смотрите, здесь идет бунт».
Семерых сбежавших удалось задержать, троих еще разыскивают. По данным правоохранительных органов, военнослужащие не вооружены.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru