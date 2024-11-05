В Тобольске установили памятник Ленину, у которого не хватает пальцев

Нехватку пальцев выявили у памятника Владимиру Ленину, который был установлен в Тобольске Тюменской области. Как сообщает Ura.ru, об этом заявил член Общественной палаты города Евгений Беляев.

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По его словам, у статуи не хватает двух пальцев на левой руке - безымянного и указательного.

«Возможно, это случилось при транспортировке или во время установки», — заключил Беляев.

В тобольской администрации указали, что ремонтом и транспортировкой статуи занималась тюменская фракция КПРФ.

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ФОТО: Официальная страница члена Общественной палаты Тобольска Евгения Беляева / vk.com/id34094944
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