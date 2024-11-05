В Тобольске установили памятник Ленину, у которого не хватает пальцев
Нехватку пальцев выявили у памятника Владимиру Ленину, который был установлен в Тобольске Тюменской области. Как сообщает Ura.ru, об этом заявил член Общественной палаты города Евгений Беляев.
По его словам, у статуи не хватает двух пальцев на левой руке - безымянного и указательного.
«Возможно, это случилось при транспортировке или во время установки», — заключил Беляев.
В тобольской администрации указали, что ремонтом и транспортировкой статуи занималась тюменская фракция КПРФ.
Ранее в Звенигороде Московской области задержали мужчину, который кувалдой снёс голову с бюста советского политического руководителя Иосифа Сталина, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru