В Тобольске установили памятник Ленину, у которого не хватает пальцев

По его словам, у статуи не хватает двух пальцев на левой руке - безымянного и указательного.

«Возможно, это случилось при транспортировке или во время установки», — заключил Беляев.

В тобольской администрации указали, что ремонтом и транспортировкой статуи занималась тюменская фракция КПРФ.

Ранее в Звенигороде Московской области задержали мужчину, который кувалдой снёс голову с бюста советского политического руководителя Иосифа Сталина, сообщает RT.

