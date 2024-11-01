Памятник Сергею и Елизавете Романовым открылся в Москве — Собянин

В Москве состоялось открытие памятника генерал-губернатору Сергею Александровичу и его супруге Елизавете Федоровне. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра Сергея Собянина.

Монумент установлен в честь 160-летия со дня рождения княгини в сквере у станции метро «Третьяковская», неподалеку от Марфо-Мариинской обители, основанной Елизаветой Федоровной в 1909 году.

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На церемонии открытия присутствовали высокопоставленные лица, включая полномочного представителя президента России Игоря Щеголева. Он отметил, что памятник символизирует важные традиции российской культуры и благотворительности, а также напомнил о заслугах княжеской четы перед Москвой. Инициатором установки монумента стал фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Монумент, созданный по проекту Георгия Франгуляна, изображает Сергея Александровича и Елизавету Федоровну в день их свадьбы. Установка памятника включает элементы дворцового убранства и четыре гранитные стелы с изображениями святых и царских фигур, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина
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