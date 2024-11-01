Памятник Сергею и Елизавете Романовым открылся в Москве — Собянин

В Москве состоялось открытие памятника генерал-губернатору Сергею Александровичу и его супруге Елизавете Федоровне. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра Сергея Собянина.

Монумент установлен в честь 160-летия со дня рождения княгини в сквере у станции метро «Третьяковская», неподалеку от Марфо-Мариинской обители, основанной Елизаветой Федоровной в 1909 году.