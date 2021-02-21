В TikTok выявили смертельно опасный челлендж

Предполагается, что челлендж мог стать причиной ряда инцидентов на Украине: из-за препарата, который указан в акции, 16 февраля умерла школьница в Киевской области, на следующий день выявили отравление в городе Умань Черкасской области.

Некоторые пользователи предупреждают других о возможной опасности челленджа: указанная доза может оказаться летальной.

