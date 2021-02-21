В TikTok выявили смертельно опасный челлендж

В социальной сети TikTok начался смертельно опасный челлендж «Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет», сообщают журналисты «Страна.ua».

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Предполагается, что челлендж мог стать причиной ряда инцидентов на Украине: из-за препарата, который указан в акции, 16 февраля умерла школьница в Киевской области, на следующий день выявили отравление в городе Умань Черкасской области.

Некоторые пользователи предупреждают других о возможной опасности челленджа: указанная доза может оказаться летальной.

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Фото: TikTok
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