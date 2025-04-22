Telegram начал активно блокировать закрытые чаты с утекшими базами данных

Мессенджер Telegram начал блокировать закрытые чаты, в которых распространяют попавшие в Сеть базы данных. Об этом сообщили в ИБ-компании F6.

По словам технического директора организации Никиты Кислицина, с января эксперты фиксируют активные блокировки закрытых групп, распространявших утекшие сведения. Благодаря этому количество новых утечек снизилось почти на 30%.

«Администрация Telegram начала жестче блокировать чаты и каналы за нелегальный контент, спам и подозрительную активность», - указал Кислицин.

Между тем Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за запрещенный контент, который не был удален, на 4 млн рублей.

