Telegram начал активно блокировать закрытые чаты с утекшими базами данных
Мессенджер Telegram начал блокировать закрытые чаты, в которых распространяют попавшие в Сеть базы данных. Об этом сообщили в ИБ-компании F6.
По словам технического директора организации Никиты Кислицина, с января эксперты фиксируют активные блокировки закрытых групп, распространявших утекшие сведения. Благодаря этому количество новых утечек снизилось почти на 30%.
«Администрация Telegram начала жестче блокировать чаты и каналы за нелегальный контент, спам и подозрительную активность», - указал Кислицин.
Между тем Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за запрещенный контент, который не был удален, на 4 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru