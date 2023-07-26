В Текстильщиках снесли памятник погибшим в ВОВ работникам Московского жирового комбината

Местные жители предположили, что монумент, вероятно, не вписался в общую концепцию комплекса, однако, по их мнению, памятник мог бы стать его украшением.

Один из жителей также вспомнил, что 2021 году председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая заявила, что монумент сохранят и сделают частью архитектурного ансамбля нового ЖК.

В компании ПИК информацию пока не прокомментировали.

Ранее против жительницы Самары завели уголовное дело за провокационное видео со скульптурой «Родина-мать зовет» в Волгограде, передает «Радиоточка НСН».

