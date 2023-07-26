В Текстильщиках снесли памятник погибшим в ВОВ работникам Московского жирового комбината
Установленный в Текстильщиках памятник работникам Московского жирового комбината, погибшим в годы Великой Отечественной войны, снесли в ходе строительства ЖК «Волжский парк».
Местные жители предположили, что монумент, вероятно, не вписался в общую концепцию комплекса, однако, по их мнению, памятник мог бы стать его украшением.
Один из жителей также вспомнил, что 2021 году председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая заявила, что монумент сохранят и сделают частью архитектурного ансамбля нового ЖК.
В компании ПИК информацию пока не прокомментировали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru