В «Артеке» открыли памятник американской школьнице
В детском лагере «Артек» открыли памятник послу мира - американской школьнице Саманте Смит. Об этом сообщает РИА Новости.
В церемонии открытия принял участие министр просвещения России Сергей Кравцов. Он напомнил, что Саманта, уезжая из лагеря ровно 40 лет назад, произнесла знаменитую фразу «Будем жить!», после которой мир, отметил Кравцов, стал меняться в лучшую сторону.
Министр пригласил лидеров западных стран приехать в «Артек» и прочувствовать атмосферу детского лагеря, где процветает любовь и уважение.
Саманта Смит обрела известность в 1982 году после письма генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову. Она была обеспокоена отношениями между Советским Союзом и Штатами и перспективой ядерной войны. В ответ ее пригласили в гости в Советский Союз. Смит посмотрела Москву, Ленинград и отдохнула в крымском лагере «Артек». Спустя два года девочка и ее отец погибли в авиакатастрофе.
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