В Татарстане спасли рыбака, провалившегося под лед Волги
В Татарстане сотрудники МЧС спасли рыбака, который провалился под лед. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
По данным МЧС, происшествие случилось на реке Волге между селами Нижний Услон и Ключище в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан.
Спасатели МЧС России предприняли попытку добраться до пострадавшего, однако тонкий лед не выдерживал их веса и начал разрушаться.
В итоге рыбака удалось эвакуировать только с помощью судна на воздушной подушке. 52-летнего мужчину извлекли из полыньи и с признаками переохлаждения передали бригаде медиков.
МЧС России еще раз обратило внимание, что весенний лед крайне опасен, выходить на него категорически не рекомендуется.
Ранее льдина с 17 рыбаками оторвалась в Калуге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru