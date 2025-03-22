В Татарстане спасли рыбака, провалившегося под лед Волги

По данным МЧС, происшествие случилось на реке Волге между селами Нижний Услон и Ключище в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан.

Спасатели МЧС России предприняли попытку добраться до пострадавшего, однако тонкий лед не выдерживал их веса и начал разрушаться.

В итоге рыбака удалось эвакуировать только с помощью судна на воздушной подушке. 52-летнего мужчину извлекли из полыньи и с признаками переохлаждения передали бригаде медиков.

МЧС России еще раз обратило внимание, что весенний лед крайне опасен, выходить на него категорически не рекомендуется.

Ранее льдина с 17 рыбаками оторвалась в Калуге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

