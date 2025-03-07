Льдина с 17 рыбаками оторвалась в Калуге
7 марта 202514:24
Разрыв ледового поля, на котором были рыбаки, произошёл на реке Ока в Калуге. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
По данным ведомства, на льдине размером 50x70 метров, образовавшейся в результате разрыва, оказались 17 человек. Двое из них решили самостоятельно добраться до берега, но неудачно - один провалился в воду.
«Мужчина спасён... Остальные рыбаки также были успешно эвакуированы. Погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Ранее на Сахалине со льдины в Охотском море спасли 170 рыбаков, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru