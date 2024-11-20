В Татарстане создадут центр по переосмыслению национальной кухни

Отмечается, что в новом центре будут готовить специалистов для местных ресторанов и придумывать новые интерпретации традиционных блюд.

По словам председателя Госкомитета Татарстана по туризму Сергея Иванова, благодаря новому центру и его деятельности гастрономия Татарстана будет расширяться и развиваться. Иванов уточнил, что пока инициатива только обсуждается, ее авторы готовят соответствующий проект.

Ранее стало известно, что в Казани спрос на зарубежные туры на новогодних каникулах вырос в четыре раза, напоминает RT.

