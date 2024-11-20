В Татарстане создадут центр по переосмыслению национальной кухни
В Татарстане разрабатывают проект центра компетенций, посвященного татарской национальной кухне, сообщает местное издание «Татар-информ».
Отмечается, что в новом центре будут готовить специалистов для местных ресторанов и придумывать новые интерпретации традиционных блюд.
По словам председателя Госкомитета Татарстана по туризму Сергея Иванова, благодаря новому центру и его деятельности гастрономия Татарстана будет расширяться и развиваться. Иванов уточнил, что пока инициатива только обсуждается, ее авторы готовят соответствующий проект.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru