В Татарстане призвали сажать педофилов на пожизненное

Педофилов необходимо сажать на пожизненное. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирину Волынец.

В сентябре 2021 года в Госдуму был внесен законопроект о пожизненном лишении свободы за педофилию. Авторы документа предложили расширить применение этого наказания на случаи, когда это преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого правонарушения, а также, если оно совершено в отношении двух и более несовершеннолетних.

По словам Волынец, такой срок должен применяться не только для рецидивистов, но и для тех, кто совершил преступление против сексуальной неприкосновенности ребенка впервые.