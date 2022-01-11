В Татарстане призвали сажать педофилов на пожизненное

Педофилов необходимо сажать на пожизненное. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирину Волынец.

В сентябре 2021 года в Госдуму был внесен законопроект о пожизненном лишении свободы за педофилию. Авторы документа предложили расширить применение этого наказания на случаи, когда это преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого правонарушения, а также, если оно совершено в отношении двух и более несовершеннолетних.

По словам Волынец, такой срок должен применяться не только для рецидивистов, но и для тех, кто совершил преступление против сексуальной неприкосновенности ребенка впервые.

В Госдуме предложили ввести смертную казнь для педофилов

Она подчеркнула, что педофилия не излечима, и «практика показывает, что подавляющее большинство педофилов совершают преступления повторно», поэтому нахождение преступника в тюрьме - это в том числе и изоляция его от общества.

Ранее в Костроме было найдено тело пятилетней девочки, которую похитители педофилы-рецидивисты, когда она ждала маму с работы. Злоумышленников удалось задержать. Они дали признательные показания, им грозит пожизненное лишение свободы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ТЕГИ:Уголовное НаказаниеДетиОмбудсменТатарстанПедофилы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры