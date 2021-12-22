В Госдуме предложили ввести смертную казнь для педофилов

Ранее Дума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы за сексуальные преступления против несовершеннолетних, пишет РИА ФАН. Новый закон предполагает введение такого наказания для ранее судимых за подобные преступления в отношении детей младше 14 лет.

Комментируя решение нижней палаты парламента, Хамзаев заявил, что поддерживает законопроект.

«В то же время считаю, что такие подонки должны нести еще более жесткую ответственность. Одно точно. Те, кто способны на такое преступление, заслуживают не высшего срока, а высшей меры в виде смертной казни», — подчеркнул депутат.

Хамзаев добавил, что к высшему сроку должны приговаривать не только педофилов-рецидивистов, но и совершивших преступление впервые, пишет «Свободная пресса».

