Уголовное дело из-за нападения бездомных собак возбудили в Костроме
Следователи возбудили уголовное дело в отношении чиновников администрации Костромы по статье «халатность», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по костромской области.
Поводом для возбуждения дела стали факты нападения бродячих собак на жителей областного центра, в том числе детей. В ведомстве считают, что должностные лица не приняли действенных мер по отлову бродячих животных и их изоляции, тем самым нарушив действующее законодательство.
Ранее в Оренбурге бездомные псы набросились на подростка во дворе жилого дома, сообщает РИА ФАН. Мальчик смог убежать от своры собак, однако ему всё же потребовалось пройти курс уколов.
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