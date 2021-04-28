Уголовное дело из-за нападения бездомных собак возбудили в Костроме

Следователи возбудили уголовное дело в отношении чиновников администрации Костромы по статье «халатность», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по костромской области.

Поводом для возбуждения дела стали факты нападения бродячих собак на жителей областного центра, в том числе детей. В ведомстве считают, что должностные лица не приняли действенных мер по отлову бродячих животных и их изоляции, тем самым нарушив действующее законодательство.

Ранее в Оренбурге бездомные псы набросились на подростка во дворе жилого дома, сообщает РИА ФАН. Мальчик смог убежать от своры собак, однако ему всё же потребовалось пройти курс уколов.