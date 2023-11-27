В Татарстане новорожденную девочку назвали Россией-Святосией-Святороссией

Врачи Камского детского медцентра в Набережных Челнах помогли появиться на свет девочке, которая получила необычное имя Россия-Святосия-Святороссия. Об этом сообщили в медучреждении.

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«Малышка родилась с весом 1810 граммов и ростом 45 сантиметров на сроке 35 недель», — отмечается в сообщении.

По данным центра, мама девочки носит имя Родушка, а старшего ребенка в семье зовут Природа.

В перинатальном центре малышка хорошо добирала вес, через три недели после рождения Россию-Святосию-Святороссию выписали домой в удовлетворительном состоянии.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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