«Малышка родилась с весом 1810 граммов и ростом 45 сантиметров на сроке 35 недель», — отмечается в сообщении.

По данным центра, мама девочки носит имя Родушка, а старшего ребенка в семье зовут Природа.

В перинатальном центре малышка хорошо добирала вес, через три недели после рождения Россию-Святосию-Святороссию выписали домой в удовлетворительном состоянии.

