В Тамбовской и Смоленской областях ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан

Обязательную вакцинацию для некоторых жителей ввели еще в двух регионах России. Речь о Тамбовской и Смоленской области. По сообщениям РИА Новости, такие меры были введены из-за напряженной ситуации в регионах с COVID-19.

В администрации Тамбовской области утверждают, что вакцинация проводится для «снижения рисков распространения заболевания» и «обеспечения эпидемиологической безопасности». По данным областных властей, вакцинации подлежат более 495 тысяч человек. За последнюю неделю темпы вакцинации в области увеличились в два раза.

О введении обязательной вакцинации для некоторых жителей в Смоленской области сообщил Роспотребнадзор.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал причины медленной вакцинации в Москве.

