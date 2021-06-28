В Тамбовской и Смоленской областях ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан
Обязательную вакцинацию для некоторых жителей ввели еще в двух регионах России. Речь о Тамбовской и Смоленской области. По сообщениям РИА Новости, такие меры были введены из-за напряженной ситуации в регионах с COVID-19.
В администрации Тамбовской области утверждают, что вакцинация проводится для «снижения рисков распространения заболевания» и «обеспечения эпидемиологической безопасности». По данным областных властей, вакцинации подлежат более 495 тысяч человек. За последнюю неделю темпы вакцинации в области увеличились в два раза.
О введении обязательной вакцинации для некоторых жителей в Смоленской области сообщил Роспотребнадзор.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал причины медленной вакцинации в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru