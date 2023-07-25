В Таиланде на курортах растет число случаев заболевания лихорадкой Денге

В Таиланде в 18 провинциях, включая Пхукет, Краби и Бангкок, растет число случаев заболевания лихорадкой Денге, сообщает The Pattaya News со ссылкой на Департамент по контролю за заболеваниями.

Отмечается, что число случаев лихорадки Денге за последние четыре недели превысило среднее число за предыдущие пять лет за тот же период.