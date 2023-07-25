В Таиланде на курортах растет число случаев заболевания лихорадкой Денге
В Таиланде в 18 провинциях, включая Пхукет, Краби и Бангкок, растет число случаев заболевания лихорадкой Денге, сообщает The Pattaya News со ссылкой на Департамент по контролю за заболеваниями.
Отмечается, что число случаев лихорадки Денге за последние четыре недели превысило среднее число за предыдущие пять лет за тот же период.
Ранее Роспотребнадзор усилил санитарный контроль над рейсами, прибывающими в Россию из Египта из-за вспышки неизвестной болезни в провинции Кена. Пока известно, что болезнь передается через комаров и прочих кровососущих насекомых, проявляется через 4-10 дней и по симптомам похожа на лихорадку Денге.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал «Радиоточке НСН», как врачи борются с лихорадкой Денге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru