В Таиланде гражданина России арестовали по обвинению в хранении наркотиков
Россиянина Владислава Кленова арестовали в Таиланде по обвинению в хранении наркотиков и нелегальной работе. Об этом пишет Bangkok Post.
«Гражданин России... арестован полицией острова Пханган в провинции Сураттхани в воскресенье вечером», - отмечает газета.
У россиянина нашли полицейский жилет, имитационный духовой пистолет-пулемет, пакетики с запрещенным веществом и паспорт РФ. Правоохранители обратили внимание на мужчину после того, как иностранные туристы пожаловались в полицию на его поведение «на грани угроз физического насилия». По их словам, россиянин намекал на связи в полиции и показывал свои фотографии с оружием в целях запугивания.
Правоохранительные органы выяснили, что мужчина нелегально работает в легальном магазине, торгующем марихуаной. При этом в жилище Кленова обнаружили кокаин.
Гражданину РФ могут грозить штраф, депортация и до 5 лет тюремного заключения.
Ранее в провинции Пхукет в Таиланде трех россиян задержали за работу в детских садах без соответствующего разрешения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru