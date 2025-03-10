В Таиланде гражданина России арестовали по обвинению в хранении наркотиков

Россиянина Владислава Кленова арестовали в Таиланде по обвинению в хранении наркотиков и нелегальной работе. Об этом пишет Bangkok Post.

«Гражданин России... арестован полицией острова Пханган в провинции Сураттхани в воскресенье вечером», - отмечает газета.

У россиянина нашли полицейский жилет, имитационный духовой пистолет-пулемет, пакетики с запрещенным веществом и паспорт РФ. Правоохранители обратили внимание на мужчину после того, как иностранные туристы пожаловались в полицию на его поведение «на грани угроз физического насилия». По их словам, россиянин намекал на связи в полиции и показывал свои фотографии с оружием в целях запугивания.

Правоохранительные органы выяснили, что мужчина нелегально работает в легальном магазине, торгующем марихуаной. При этом в жилище Кленова обнаружили кокаин.

Гражданину РФ могут грозить штраф, депортация и до 5 лет тюремного заключения.

Ранее в провинции Пхукет в Таиланде трех россиян задержали за работу в детских садах без соответствующего разрешения.

