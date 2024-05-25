В Таджикистане спасли российских туристов после происшествия из-за селя
Двух российских туристов спасли сотрудники таджикских дорожных служб, передает ТАСС со ссылкой на сообщения Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана.
В комитете рассказали, что автомобиль туристов оказался заблокированным селевым потоком на трассе в районе Сангвор. Отдыхающие не могли выбраться из машины самостоятельно. Тогда к ним на помощь прибыли дорожные службы Нурабадского района.
Ранее в министерстве транспорта республики сообщили, что из-за сильных дождей затопило более 130 километров дорог.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил правительству принять необходимые меры для ликвидации последствий всех происшествий, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru