В Таджикистане спасли российских туристов после происшествия из-за селя

Двух российских туристов спасли сотрудники таджикских дорожных служб, передает ТАСС со ссылкой на сообщения Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана.

МЧС Казахстана: в Акмолинской области ограничили движение на трассах из-за снега

В комитете рассказали, что автомобиль туристов оказался заблокированным селевым потоком на трассе в районе Сангвор. Отдыхающие не могли выбраться из машины самостоятельно. Тогда к ним на помощь прибыли дорожные службы Нурабадского района.

Ранее в министерстве транспорта республики сообщили, что из-за сильных дождей затопило более 130 километров дорог.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил правительству принять необходимые меры для ликвидации последствий всех происшествий, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Российские ТуристыДождиТаджикистан

Горячие новости

Все новости

партнеры