МЧС Казахстана: в Акмолинской области ограничили движение на трассах из-за снега
25 мая 202414:46
Из-за снегопада на севере Казахстана ограничили движение на нескольких участках автодорог республиканского и областного значения, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
По данным ведомства, температура в регионе снизилась до минус трех градусов. В МЧС республики порекомендовали водителям воздержаться от дальних поездок.
Отмечается, что проезд закрыли в Астаханском и Егиндыкольском районах.
Ранее в Свердловской области школы и детсады закрыли из-за мощного снегопада, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Таджикистане спасли российских туристов после происшествия из-за селя
- МЧС Казахстана: в Акмолинской области ограничили движение на трассах из-за снега
- Средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области
- Мошенники представились админами «Википедии» и обманули преподавателя МГИМО
- ВСУ вновь атаковали Шебекино Белгородской области с помощью дронов-камикадзе
- Вышел новый альбом Twenty One Pilots «Clancy»
- Минобороны России: ВС РФ освободили населенный пункт Архангельское в ДНР
- Глагола: Два украинца отобрали оружие у пограничника и сбежали в Румынию
- В Швеции выступили за дальнейшее отстранение российских хоккеистов от мировых состязаний
- FT: Венгрия мешает Евросоюзу отправить прибыль от замороженных активов РФ ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru