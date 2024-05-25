МЧС Казахстана: в Акмолинской области ограничили движение на трассах из-за снега

Подразделения российской группировки войск «Центр» освободили село Архангельское в ДНР Почти всех детей, госпитализированных после срыва крыши школы в Краснодаре, отпустили домой Глава МВД Финляндии Рантанен пообещала высылать прибывающих в республику мигрантов через границу с РФ обратно на российскую территорию Спрос россиян на покупку квартир по ипотеке снизился Вышел трейлер документального фильма «Я: Селин Дион»