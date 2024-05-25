МЧС Казахстана: в Акмолинской области ограничили движение на трассах из-за снега

Из-за снегопада на севере Казахстана ограничили движение на нескольких участках автодорог республиканского и областного значения, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

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По данным ведомства, температура в регионе снизилась до минус трех градусов. В МЧС республики порекомендовали водителям воздержаться от дальних поездок.

Отмечается, что проезд закрыли в Астаханском и Егиндыкольском районах.

Ранее в Свердловской области школы и детсады закрыли из-за мощного снегопада, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mchsinfo
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