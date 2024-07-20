Уроженца Таджикистана арестовали по делу о покушении на депутата Госдумы

Суд в Самаре отправил под арест 19-летнего уроженца Таджикистана Некруза Бахирова по делу о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева, передает РИА Новости.

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Бахирова заключили под стражу до 17 сентября включительно.

Молодой человек стал вторым фигурантом дела о покушении на парламентария. Первый обвиняемый - 16-летний житель Самары - также отправлен под стражу до 17 сентября.

Нападение на Матвеева произошло 18 июля в Промышленном районе Самары. Депутат получил рассечение кожи головы, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ДепутатыСудыТаджикистан

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