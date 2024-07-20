Уроженца Таджикистана арестовали по делу о покушении на депутата Госдумы
20 июля 202413:56
Суд в Самаре отправил под арест 19-летнего уроженца Таджикистана Некруза Бахирова по делу о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева, передает РИА Новости.
Бахирова заключили под стражу до 17 сентября включительно.
Молодой человек стал вторым фигурантом дела о покушении на парламентария. Первый обвиняемый - 16-летний житель Самары - также отправлен под стражу до 17 сентября.
Нападение на Матвеева произошло 18 июля в Промышленном районе Самары. Депутат получил рассечение кожи головы, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru