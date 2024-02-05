В СЖР заявили о готовности принять Такера Карлсона в свои ряды

Союз журналистов России готов принять в свои ряды американского телеведущего Такера Карлсона, заявил председатель СЖР Владимир Соловьев. Об этом сообщает ТАСС.

Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву

По словам Соловьева, американского журналиста примут в организацию «с радостью».

«Если он будет платить регулярно членские взносы и соответствовать хартии этики российского журналиста», — добавил глава союза.

Ранее Такер Карлсон приехал в Россию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, журналист может взять интервью у российского лидера Владимира Путина.

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ФОТО: скриншот с видео
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