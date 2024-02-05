В СЖР заявили о готовности принять Такера Карлсона в свои ряды
5 февраля 202412:33
Союз журналистов России готов принять в свои ряды американского телеведущего Такера Карлсона, заявил председатель СЖР Владимир Соловьев. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Соловьева, американского журналиста примут в организацию «с радостью».
«Если он будет платить регулярно членские взносы и соответствовать хартии этики российского журналиста», — добавил глава союза.
Ранее Такер Карлсон приехал в Россию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, журналист может взять интервью у российского лидера Владимира Путина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru