В Сызрани задержан мужчина, запустивший фейерверк в банке

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину, на которого указали очевидцы происшествия. В настоящее время он доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Ущерба зданию или пострадавших не было.

Как сообщается, мужчина мог стать жертвой мошенников, что стало причиной его действий, передает «Радиоточка НСН».

