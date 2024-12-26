В Сызрани задержан мужчина, запустивший фейерверк в банке

Полицейские задержали 43-летнего мужчину из Ульяновской области, который запустил фейерверк в отделении банка в Сызрани, сообщает ГУМВД России по Самарской области.

Инцидент произошел вечером, когда в 18:00 поступила информация о подозрительных действиях в финансовом учреждении на улице Советской.

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Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину, на которого указали очевидцы происшествия. В настоящее время он доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Ущерба зданию или пострадавших не было.

Как сообщается, мужчина мог стать жертвой мошенников, что стало причиной его действий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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