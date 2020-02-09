В съёмки клипа Pussy Riot на «Ленфильме» вмешалась полиция

Полицейские отключили свет во время съёмок клипа Pussy Riot. Группа снимала видео на песню «Бесит» на киностудии «Ленфильм». Данные о срыве съемочного процесса «Медиазоне» сообщила участница Pussy Riot Надежда Толоконникова и Пётр Верзилов, который является издателем «Медиазоны» и участником Pussy Riot.

«Совершенно гениально! Полиция и Центр Э в Петербурге только что сорвали сьемки клипа Pussy Riot «Бесит», которые проходили внутри павильона киностудии «Ленфильм». Менты вырубили электричество в корпусах Ленфильма!» - написал Верзилов в Twitter.

Толоконникова рассказала, что полицейские требовали объяснение о том, что «пропаганды гомосексуализма и экстремизма» не будет, а затем отправились к руководству «Ленфильма», после чего через полчаса в здании «вырубили свет».