В съёмки клипа Pussy Riot на «Ленфильме» вмешалась полиция
Полицейские отключили свет во время съёмок клипа Pussy Riot. Группа снимала видео на песню «Бесит» на киностудии «Ленфильм». Данные о срыве съемочного процесса «Медиазоне» сообщила участница Pussy Riot Надежда Толоконникова и Пётр Верзилов, который является издателем «Медиазоны» и участником Pussy Riot.
«Совершенно гениально! Полиция и Центр Э в Петербурге только что сорвали сьемки клипа Pussy Riot «Бесит», которые проходили внутри павильона киностудии «Ленфильм». Менты вырубили электричество в корпусах Ленфильма!» - написал Верзилов в Twitter.
Толоконникова рассказала, что полицейские требовали объяснение о том, что «пропаганды гомосексуализма и экстремизма» не будет, а затем отправились к руководству «Ленфильма», после чего через полчаса в здании «вырубили свет».
«За два дня до съёмок клипа в «Ленфильм» приходили сотрудники в штатском и убедительно просили съёмки отменить. «Ленфильм» (на удивление) отказал им тогда, сказав, что мы заплатили и все документы в норме», - рассказала Толоконникова.
Отмечается, что киностудия не разрешила пользоваться генератором, который собирались привезти участники съёмок.
Ранее журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН прокомментировал использование образов Pussy Riot в мультсериале «Симпсоны». По мнению критика, этот факт является подтверждением того, что для международной славы вовсе не обязателен музыкальный талант.
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