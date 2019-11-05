Двух участников Pussy Riot задержали на концерте группы Scorpions

5 ноября 201923:49

Два члена протестной группы Pussy Riot были задержаны на концерте рок-группы Scorpions в Москве. Об этом сообщает Интерфакс.

Петр Верзилов и Вероника Никульшина были задержаны перед самым концертом по неизвестной причине. МВД пока что не дает комментариев по данному событию. Сам Верзилов в своем Twitter отметил,что на концерт немецкой группы их пригласил сам фронтмен.

Верзилов также добавил, что до концерта Pussy Riot приняли участие в обеде с группой Scorpions в честь падения Берлинской стены.

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ФОТО: РИА Новости
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