Двух участников Pussy Riot задержали на концерте группы Scorpions

Два члена протестной группы Pussy Riot были задержаны на концерте рок-группы Scorpions в Москве. Об этом сообщает Интерфакс.

Петр Верзилов и Вероника Никульшина были задержаны перед самым концертом по неизвестной причине. МВД пока что не дает комментариев по данному событию. Сам Верзилов в своем Twitter отметил,что на концерт немецкой группы их пригласил сам фронтмен.