Двух участников Pussy Riot задержали на концерте группы Scorpions
Два члена протестной группы Pussy Riot были задержаны на концерте рок-группы Scorpions в Москве. Об этом сообщает Интерфакс.
Петр Верзилов и Вероника Никульшина были задержаны перед самым концертом по неизвестной причине. МВД пока что не дает комментариев по данному событию. Сам Верзилов в своем Twitter отметил,что на концерт немецкой группы их пригласил сам фронтмен.
16.00 - участвуешь в обеде с группой Скорпионз в честь Горбачёва и падения Берлинской стены, тебя приглашают на концерт— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 5 ноября 2019 г.
20.00 - Эшники задерживают тебя на концерте Скорпионз
Верзилов также добавил, что до концерта Pussy Riot приняли участие в обеде с группой Scorpions в честь падения Берлинской стены.
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