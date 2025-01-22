В Свердловском управлении ФСИН опровергли разрешение заводить котов в тюрьмах

Соответствующие сообщения ранее появились в ряде Telegram-каналов. Их авторы утверждали, что на такой шаг якобы пошли из-за того, что животные развивают в людях доброту и эмпатию.

Также в этих постах утверждалось, что в рамках эксперимента коты уже появились в исправительных колониях Екатеринбурга и Омска.

«Ничего такого нет, такой проект у нас не реализуется», - заявили агентству в свердловском ГУ ФСИН.

Ранее сервис SuperJob провёл исследование и выяснил, что в России 12% компаний разрешают приводить на работу домашних животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

