В Свердловском управлении ФСИН опровергли разрешение заводить котов в тюрьмах
Информация о том, что в тюрьмах Свердловской области заключенным разрешили заводить котов, не соответствует действительности. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в региональном управлении ФСИН.
Соответствующие сообщения ранее появились в ряде Telegram-каналов. Их авторы утверждали, что на такой шаг якобы пошли из-за того, что животные развивают в людях доброту и эмпатию.
Также в этих постах утверждалось, что в рамках эксперимента коты уже появились в исправительных колониях Екатеринбурга и Омска.
«Ничего такого нет, такой проект у нас не реализуется», - заявили агентству в свердловском ГУ ФСИН.
Ранее сервис SuperJob провёл исследование и выяснил, что в России 12% компаний разрешают приводить на работу домашних животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru