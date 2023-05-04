В Свердловской области ввели запрет на использование беспилотников

Согласно указу, который подписал губернатор Евгений Куйвашев, полёты беспилотников в регионе запрещаются в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Документ не будет затрагивать беспилотники, которые используют органы госвласти и подведомственные им учреждения, а также федеральные органы и органы местного самоуправления.

Кроме того, запрет не коснётся организаций, выполняющих государственный оборонный заказ, и иных организаций, работающих по договору с органами госвласти.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что необходимо ввести временный запрет на применение беспилотных аппаратов на территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».