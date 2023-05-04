В Свердловской области ввели запрет на использование беспилотников
Правительство Свердловской области ввело запрет на использование беспилотников, сообщает пресс-служба администрации региона.
Согласно указу, который подписал губернатор Евгений Куйвашев, полёты беспилотников в регионе запрещаются в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.
Документ не будет затрагивать беспилотники, которые используют органы госвласти и подведомственные им учреждения, а также федеральные органы и органы местного самоуправления.
Кроме того, запрет не коснётся организаций, выполняющих государственный оборонный заказ, и иных организаций, работающих по договору с органами госвласти.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что необходимо ввести временный запрет на применение беспилотных аппаратов на территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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