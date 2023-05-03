В Петербурге вслед за Москвой запретили запускать беспилотники

Собянин объявил о запрете запусков беспилотников в столице на фоне атаки Кремля

СМИ: в Коломне упал беспилотник

Меры безопасности усилили в нескольких школах Москвы после анонимных сообщений о «минировании»

BMW и Mercedes-Benz чаще всего за парковку без номеров эвакуируют в Москве

Алла Пугачева прилетела в Москву

Обнаружена похищенная с выставки жилетка одного из лидеров группы «Король и Шут» Князева