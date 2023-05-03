В Петербурге вслед за Москвой запретили запускать беспилотники

В Санкт-Петербурге вслед за столицей запретили запуск беспилотников. Запрет продлится до 15 мая, сообщил источник телеканала 78.ru.

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Отмечается, что работа дронов запрещена в радиусе 150 километров вокруг Петербурга. В Заксобрании города подтвердили эту информацию.

Использование любых БПЛА выносится на обсуждение в комитете по транспорту, который в свою очередь согласовывает это с силовыми ведомствами, отметил источник.

Ранее председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин в разговоре с телеграм-каналом «Радиоточка НСН».

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:БеспилотникиСанкт-Петербург

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