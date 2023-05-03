В Петербурге вслед за Москвой запретили запускать беспилотники
В Санкт-Петербурге вслед за столицей запретили запуск беспилотников. Запрет продлится до 15 мая, сообщил источник телеканала 78.ru.
Отмечается, что работа дронов запрещена в радиусе 150 километров вокруг Петербурга. В Заксобрании города подтвердили эту информацию.
Использование любых БПЛА выносится на обсуждение в комитете по транспорту, который в свою очередь согласовывает это с силовыми ведомствами, отметил источник.
Ранее председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин в разговоре с телеграм-каналом «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 214 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 549 / сут.
- Ниинисте отказал Зеленскому в передаче истребителей Hornet
- Майклу Дугласу вручат почетную Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля
- В Петербурге вслед за Москвой запретили запускать беспилотники
- СМИ: пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Сочи
- Bild: В Германии обыскали яхту Фархада Ахмедова
- Панина обвинили в оправдании терроризма за пост о теракте на Крымском мосту
- Слуцкий назвал «жалким лепетом» заявления Киева о непричастности к атаке на Кремль
- Володин потребовал применить оружие, способное уничтожить «киевский террористический режим»
- Воздушная тревога объявлена в Киеве
- Кудерметова вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Мадриде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru