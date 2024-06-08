В Свердловской области спасли детей, которые провели в лесу трое суток.

Вика и Гриша вместе с дедушкой пропали несколько дней назад. Дедушка вышел из леса, но потерял внуков. Детям помогли собаки, которые согревали их и отгоняли волков. В поисках участвовали порядка 500 человек, которые прочесывали болота и леса.

Детей нашли 7 июня, их состояние средней тяжести из-за обезвоживания и истощения.

Ранее туриста, ушедшего в лес в Сочи и заблудившегося, спасатели обнаружили на горном хребте Алек с закрытой черепно-мозговой травмой, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

