В Свердловской области спасли детей, которые провели в лесу трое суток

В Свердловской области спасли детей, которые провели в лесу трое суток.

Спасатели через три дня нашли туриста в горах Сочи с травмой головы

Вика и Гриша вместе с дедушкой пропали несколько дней назад. Дедушка вышел из леса, но потерял внуков. Детям помогли собаки, которые согревали их и отгоняли волков. В поисках участвовали порядка 500 человек, которые прочесывали болота и леса.

Детей нашли 7 июня, их состояние средней тяжести из-за обезвоживания и истощения.

Ранее туриста, ушедшего в лес в Сочи и заблудившегося, спасатели обнаружили на горном хребте Алек с закрытой черепно-мозговой травмой, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Свердловская ОбластьСпасателиМЧС РФДети

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