В Свердловской области спасли детей, которые провели в лесу трое суток
В Свердловской области спасли детей, которые провели в лесу трое суток.
Вика и Гриша вместе с дедушкой пропали несколько дней назад. Дедушка вышел из леса, но потерял внуков. Детям помогли собаки, которые согревали их и отгоняли волков. В поисках участвовали порядка 500 человек, которые прочесывали болота и леса.
Детей нашли 7 июня, их состояние средней тяжести из-за обезвоживания и истощения.
Ранее туриста, ушедшего в лес в Сочи и заблудившегося, спасатели обнаружили на горном хребте Алек с закрытой черепно-мозговой травмой, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru