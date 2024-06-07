Спасатели через три дня нашли туриста в горах Сочи с травмой головы
Туриста, ушедшего в лес в Сочи и заблудившегося, спасатели обнаружили на горном хребте Алек с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Поиски пропавшего 22-летнего мужчины начались после того, как 4 июня к спасателям обратилась его девушка. Она рассказала, что он пошел в лес, связи с ним нет, а с наступлением темноты он не вернулся. Днем в пятницу МЧС привлекло к поискам вертолет.
Обнаружила пропавшего туриста наземная группа спасателей. По предварительной информации, молодой человек получил закрытую черепно-мозговую травму, но находится в сознании. Сейчас он вместе со сотрудниками МЧС находятся в труднодоступном горном месте. Спасатели ищут на хребте подходящую площадку для работы вертолета с бортовой лебедкой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru