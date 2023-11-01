В Свердловской области нашли потерявшихся во время сплава по реке туристов
Пять туристов, пропавших в районе поселка Вижай в Свердловской области, нашли. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
По данным ведомства, служба спасения обнаружила тургруппу в 15 км от поселка Тохта.
«Жизни и здоровью людей ничего не угрожает, в настоящее время их эвакуируют к автомобилю спасателей», — заявили в департаменте.
Ранее стало известно, что группа туристов, отправившаяся на сплав по реке Вижай, пропала на Урале, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Путешественники должны были завершить сплав в понедельник, но не появились в назначенном месте. В их поисках участвовали полиция и спасатели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru