На Урале во время сплава по реке пропали пять туристов

По данным правоохранителей, в минувший четверг туристы отправились на сплав по реке и должны были выйти в понедельник в поселке Вижай, пишет «Свободная пресса».

«Была договоренность, что 30 октября в 10.00 они встретятся в поселке Вижай с организатором перевозок туристов, но к назначенному времени они не явились», — цитирует Горелых РИА Новости.

Полиция и спасатели начали поиски пропавших. В состав группы входят 35-летний директор коммерческого предприятия по фамилии Чурай и логисты – 32-летний Ходжаев, 31-летний Габдлахатов, 35-летние Минилбаев и Пинженин. Все они прибыли из города Березовского.

Как отметил Горелых, дорога осложнена необходимостью пересекать реки Яхтель и Тахтинка. Правоохранители отрабатывают различные версии инцидента, в том числе возможную задержку туристов из-за обмеления реки Вижай и похолодания.

