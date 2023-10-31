На Урале во время сплава по реке пропали пять туристов
Группа туристов из пяти человек, отправившаяся на сплав по реке Вижай, пропала на Урале. Об этом заявил руководитель пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По данным правоохранителей, в минувший четверг туристы отправились на сплав по реке и должны были выйти в понедельник в поселке Вижай, пишет «Свободная пресса».
«Была договоренность, что 30 октября в 10.00 они встретятся в поселке Вижай с организатором перевозок туристов, но к назначенному времени они не явились», — цитирует Горелых РИА Новости.
Полиция и спасатели начали поиски пропавших. В состав группы входят 35-летний директор коммерческого предприятия по фамилии Чурай и логисты – 32-летний Ходжаев, 31-летний Габдлахатов, 35-летние Минилбаев и Пинженин. Все они прибыли из города Березовского.
Как отметил Горелых, дорога осложнена необходимостью пересекать реки Яхтель и Тахтинка. Правоохранители отрабатывают различные версии инцидента, в том числе возможную задержку туристов из-за обмеления реки Вижай и похолодания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru