В Свердловской области девочка сбежала из-за голода из приемной семьи

В Свердловской области в городе Среднеуральске девочка 2007 года рождения сбежала из приемной семьи, сообщает телеканал «360».





По словам самого ребенка, ее и еще шестерых усыновленных детей морили голодом. Со слов ребенка, приемные родители не работают, а существуют за счет пособий на детей. Девочка жалуется, что еды на всех не хватает и им приходится голодать.

Девочка смогла добраться до Екатеринбурга, где проживает ее знакомая. Ребенок остановился у нее и отключил мобильный телефон. Девочка опасается, что если ее найдет правоохранители, они вернут ее обратно в приемную семью.

Как сообщалось ранее, правительство России рассмотрит возможность введения выплаты в 1 млн рублей за рождение третьего и последующего ребенка для жителей Дальнего Востока. Соответствующее поручение дал кабмину президент РФ Владимир Путин.



