В Свердловской области девочка сбежала из-за голода из приемной семьи
В Свердловской области в городе Среднеуральске девочка 2007 года рождения сбежала из приемной семьи, сообщает телеканал «360».
По словам самого ребенка, ее и еще шестерых усыновленных детей морили голодом. Со слов ребенка, приемные родители не работают, а существуют за счет пособий на детей. Девочка жалуется, что еды на всех не хватает и им приходится голодать.
Девочка смогла добраться до Екатеринбурга, где проживает ее знакомая. Ребенок остановился у нее и отключил мобильный телефон. Девочка опасается, что если ее найдет правоохранители, они вернут ее обратно в приемную семью.
Как сообщалось ранее, правительство России рассмотрит возможность введения выплаты в 1 млн рублей за рождение третьего и последующего ребенка для жителей Дальнего Востока. Соответствующее поручение дал кабмину президент РФ Владимир Путин.
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