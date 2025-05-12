Водителей и слесарей назвали самыми востребованными профессиями
Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила НСН, что больше всего сегодня не хватает водителей, упаковщиков, слесарей и курьеров.
Самая дефицитная профессия сегодня – это водители грузовых автомобилей, их зарплата на этом фоне выросла до 280 тысяч рублей, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Потребность компаний в сотрудниках, в первую очередь рабочих специальностей, выросла на 17%, до 2,6 млн человек, пишут «Известия» со ссылкой на исследование ВШЭ. Больше всего ищут специалистов в обрабатывающей отрасли, в торговле и транспорте. Им готовы платить в полтора раза выше среднего по РФ — более 100 тыс. рублей. В прошлом году на каждого действующего работника фактически приходился один требуемый. Это новый рекорд. Голованова рассказала, кого сегодня не хватает больше всего.
«Самые дефицитные профессии сегодня – это водители грузовых автомобилей. Водители грузовых авто от 10 тонн зарабатывают в среднем 170 тысяч рублей в Москве. Максимальная зарплата сейчас – 280 тысяч рублей. На втором месте – комплектовщики, упаковщики, их зарплата составляет от 80 до 130 тысяч рублей сегодня. Далее в дефиците слесари ремонтных работ – 85-180 тысяч рублей, электромонтажники – 100-200 тысяч рублей, а также курьеры – 80-270 тысяч рублей», - рассказала она.
Голованова также обрисовала самые дефицитные сферы, отметив, что в ближайшие пять лет ситуация не поменяется значительно.
«Если говорить по сферам, на первом месте сейчас по числу вакансий строительство. Несмотря на жесткую политику ЦБ, отрасль в лидерах по-прежнему. Мы связываем это с оттоком мигрантов. На втором месте – промышленность, здесь больше всего востребованы квалицированные рабочие. В топ сфер с наибольшим числом вакансий входит транспортно-логистическая отрасль. Выходить из демографической ямы мы начнем только в конце этого десятилетия. Поэтому в ближайшие пять лет облегчения значительного не будет», - добавила собеседница НСН.
Гонка зарплат в России завершится в ближайшие месяцы, заявил ранее глава направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов, передает «Радиоточка НСН».
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