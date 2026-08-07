В Сухуме стартовал первый этап Международного молодёжного форума «Молодая Абхазия»
В Абхазском государственном университете стартовал Международный молодёжный форум «Молодая Абхазия». В первый день в нём приняли участие свыше 600 человек из Абхазии, России и Южной Осетии. Главные события — перезапуск общественного движения «Молодая Абхазия» и подписание трёх соглашений о сотрудничестве.
Форум открылся с приветствия Первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, отметившего особую роль молодёжи в укреплении дружбы между народами. Также на открытии выступили вице‑премьер Абхазии Таращ Хагба, посол РФ Вячеслав Гладков, замруководителя Росмолодёжи Денис Аширов и другие представители власти и молодёжных структур.
В рамках форума прошёл Учредительный съезд МОПД «Молодая Абхазия»: делегаты утвердили новую программу, приняли обновлённый устав и избрали председателем Саида Куланба. Движение, основанное в 2008 году, перезапускают после периода низкой активности — о планах объявили весной 2026 года на Абхазском экономическом форуме. Подписаны соглашения между «Молодой Абхазией» и Молодёжкой Народного фронта, Абхазским корпусом молодых спасателей и ВСКС, центром «Абазг» и АНО «Центр „Воин“». Они станут основой для совместных образовательных, волонтёрских и патриотических проектов.
В первый день состоялось пленарное заседание «Возможности для молодёжи» с участием Тараща Хагбы, Дениса Аширова, министра ЧС Абхазии Алиаса Авидзбы и командира бригады «Пятнашка» Ахры Авидзбы. Параллельно прошли сессии по медиа, молодёжным проектам, патриотике и добровольчеству.
8 августа, во второй день форума, участников ждут выступления олимпийского чемпиона Арсена Далалояна, лекции Российского общества «Знание» и презентация итоговых проектов, отмечает новостной агрегатор «СМИ2».
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в рамках укрепления экономических и социальных связей, Россия создаст фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии, на который уже выделено 100 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Школьники из России стали чемпионами Международной олимпиады по ИИ
- «Даже Маск не смог!»: Почему Трампу не страшна «третья партия» Такера Карлсона
- Психолог объяснила скрытый смысл выбора цвета автомобиля
- «Склонить к сожительству»: Кто стоит за попытками ограничить работу таксистов-«зазывал»
- Психолог назвала главные признаки скрытой депрессии
- Сенат США одобрил масштабное ужесточение санкций против России
- Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий
- Знак качества для ВДНХ: Как статус ЮНЕСКО может изменить турпоток
- Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
- Невыгодный избинг: Почему россияне не спешат покупать дома в Белоруссии