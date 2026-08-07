В Сухуме стартовал первый этап Международного молодёжного форума «Молодая Абхазия»

Форум открылся с приветствия Первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, отметившего особую роль молодёжи в укреплении дружбы между народами. Также на открытии выступили вице‑премьер Абхазии Таращ Хагба, посол РФ Вячеслав Гладков, замруководителя Росмолодёжи Денис Аширов и другие представители власти и молодёжных структур.



В рамках форума прошёл Учредительный съезд МОПД «Молодая Абхазия»: делегаты утвердили новую программу, приняли обновлённый устав и избрали председателем Саида Куланба. Движение, основанное в 2008 году, перезапускают после периода низкой активности — о планах объявили весной 2026 года на Абхазском экономическом форуме. Подписаны соглашения между «Молодой Абхазией» и Молодёжкой Народного фронта, Абхазским корпусом молодых спасателей и ВСКС, центром «Абазг» и АНО «Центр „Воин“». Они станут основой для совместных образовательных, волонтёрских и патриотических проектов.



В первый день состоялось пленарное заседание «Возможности для молодёжи» с участием Тараща Хагбы, Дениса Аширова, министра ЧС Абхазии Алиаса Авидзбы и командира бригады «Пятнашка» Ахры Авидзбы. Параллельно прошли сессии по медиа, молодёжным проектам, патриотике и добровольчеству.



8 августа, во второй день форума, участников ждут выступления олимпийского чемпиона Арсена Далалояна, лекции Российского общества «Знание» и презентация итоговых проектов, отмечает новостной агрегатор «СМИ2».

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в рамках укрепления экономических и социальных связей, Россия создаст фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии, на который уже выделено 100 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

